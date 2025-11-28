Aydın’da motosiklet kazası can aldı! 1 ölü 1 yaralı

Kaza Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi yaşamını yitirirken bir kişi de ağır yaralandı. Kaza akşam saatlerinde yaşandı.

Motosiklet refüje çarptı

Edinilen bilgilere göre Muhammed Hasan Demir'in kullandığı 09 AKA 850 plakalı motosiklet seyir halindeyken kontrolden çıktı. Savrulan motosiklet orta refüje çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle sürücü Demir ile motosiklette yolcu olarak bulunan Mehmet Öklav yola savruldu.

Koruyucu ekipman yoktu

Her iki gencin de kaza sırasında herhangi bir koruyucu ekipman kullanmadığı belirlendi. Ağır yaralanan sürücü Muhammed Hasan Demir ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yolcu konumundaki Mehmet Öklav ise olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma sürüyor

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.