Aydın Kuşadası'nda koronavirüse rağmen otel lobisinde eğlence partisi!

Son dakika haberleri... Türkiye'de koroanvirüs vaka sayıları 55 bine dayandı. Koronavirüsü hiçe sayan bir grup Aydın Kuşadası'ndan otel lobisine parti düzenledi. Loş ışık ve müzik eşliğinde alkol alıp, koronavirüs kurallarını hiçe sayan kalabalık grubun eğlencesi polis baskınıyla sona erdi.
Son dakika haberleri... Türkiye'de koroanvirüs vaka sayıları 55 bine dayandı. Koronavirüsü hiçe sayan bir grup Aydın Kuşadası'ndan otel lobisine parti düzenledi. Loş ışık ve müzik eşliğinde alkol alıp, koronavirüs kurallarını hiçe sayan kalabalık grubun eğlencesi polis baskınıyla sona erdi.