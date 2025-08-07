Aydın Efeler Teslime Hanedan cinayeti!

Aydın'ın Efeler ilçesinde, orman yolunda başından tabancayla vurulmuş cesedi bulunan üniversite öğrencisi Teslime Hanedan'ın (20), erkek arkadaşı Efe F. (19) tarafından 50 metre sırtta taşındığı ortaya çıktı. Yanındaki 4 arkadaşıyla birlikte gözaltına alınan Efe F.'nin olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, 'Kız arkadaşıma ulaşamadığım için telefon bul uygulamasından yerini tespit ettim. Bölgeye geldiğimde kendisini ölü buldum' dediği, polisteki ilk ifadesinde ise 'Arkadaşlarımızla taksiyle, olayın yaşandığı alana geldik çantasından silahı çıkardı ve kendine ateş etti' diyerek çelişkili ifadeler verdiği bildirildi.