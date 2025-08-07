Son Dakika
Şaibeli kongre şaibeli CHP! "Mağdur" sıfatıyla ifade veren Cemal Canpolat'tan İmamoğlu'na olay sözler: Hırsızı savunacak halimiz yok Başkan Erdoğan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti Bakan Fidan Suriye'de! Cumhurbaşkanı Şara ile kritik görüşme başladı: YPG'nin entegrasyonu masada Özgür Özel'e "yumruk" davası ertelendi! Saldırgan Selçuk Tengioğlu özür diledi 12 askerin şehit düştüğü metan gazı faciasında tahkikat tamamlandı! MSB açıkladı: "İhmal ya da kasıt unsuru bulunmuyor" Başkan Erdoğan'dan Ümit Aktan için taziye mesajı: "Medya ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum" İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e "adaylık" ültimatomu! Mansur Yavaş tetikte... Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına gidecek CHP'liler kim?
Aydın Efeler Teslime Hanedan cinayeti!

Aydın'ın Efeler ilçesinde, orman yolunda başından tabancayla vurulmuş cesedi bulunan üniversite öğrencisi Teslime Hanedan'ın (20), erkek arkadaşı Efe F. (19) tarafından 50 metre sırtta taşındığı ortaya çıktı. Yanındaki 4 arkadaşıyla birlikte gözaltına alınan Efe F.'nin olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, 'Kız arkadaşıma ulaşamadığım için telefon bul uygulamasından yerini tespit ettim. Bölgeye geldiğimde kendisini ölü buldum' dediği, polisteki ilk ifadesinde ise 'Arkadaşlarımızla taksiyle, olayın yaşandığı alana geldik çantasından silahı çıkardı ve kendine ateş etti' diyerek çelişkili ifadeler verdiği bildirildi.

Siirt’te feci kaza: Hafif ticari araç şarampole devrildi! 7 yaralı
Muğla Köyceğiz'de kahreden görüntü: 9 yaşındaki Ali otel havuzunda boğuldu!
Evinin önünde pompalı dehşeti: 1 ağır yaralı
Teknesi parçalanmış bulundu! Yalova'dan Yunanistan'a açılan Halit Yukay kayboldu
