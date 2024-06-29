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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 29 Haziran 2024, 20:28 Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2024, 20:28

Avcılar'da otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı: 5 kişi yaralandı

Avcılar'da kontrolden çıkan otomobilin kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Avcılar'da kontrolden çıkan otomobilin kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu yan yolda Ankara istikametine seyreden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 DEU 97 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce aydınlatma direğine, ardından kaldırımdaki yayalara çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

3'ÜNÜN SAĞLIK DURUMU CİDDİ
Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

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