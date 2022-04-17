RAMAZAN İMSAKİYE
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Avcılar Firizköy'de bir fabrika alevlere teslim oldu

Avcılar Firizköy'de bir fabrika alevlere teslim oldu
17.04.2022 09:30

OTOMATİK OYNAT

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Avcılar'da yıkama makineleri fabrikasında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Firuzköy Mahallesi'nde bulunan 4 katlı yıkama makineleri fabrikasının bodrum katında saat 05.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Binadan yoğun duman çıkması üzerine görevliler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri bodrum katındaki yangının çıkış noktasını belirledi. Üretim olmayan bir saatte çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile söndürüldü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

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