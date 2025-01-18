PODCAST CANLI YAYIN
Ataşehir’de bir otelde çıkan yangında 5 kişi yaralandı
Haberler Yaşam Videoları

Ataşehir'de bir otelde çıkan yangında 5 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 18 Ocak 2025 09:06 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2025 09:06

İstanbul Ataşehir'de bir otelde çıkan yangında 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Yangın, saat 03.30 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi'ndeki bir otelde çıktı. 3 katlı otelin eksi birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangından yükselen dumanları görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederken otel içerisinde mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Otelde konaklayan 5 kişi, itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Vücutlarında yanık olduğu belirlenen 3 kişi ve dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Otelin mutfak bölümünden başladığı değerlendirilen yangın, ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedenini tespit etmek için soruşturma başlatıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Kocaeli'de 2 araç takla attı: 4 yaralı
18.01.2025Cumartesi
Beykoz’da otomobilinde ölü bulunan şahsın vasiyeti ortaya çıktı
18.01.2025Cumartesi
Batman'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
18.01.2025Cumartesi
Kocaeli'de bir inşaatta asansör boşluğuna düşen genç yaralandı
18.01.2025Cumartesi
Kütahya'da trafik kazası: Kamyonet tıra çarptı! 1 ölü 1 yaralı
18.01.2025Cumartesi
Bunlar da Var
Feci kaza kamerada: Ters yönde giden otomobil can aldı! 1 ölü 3 yaralı 00:47
Feci kaza kamerada: Ters yönde giden otomobil can aldı! 1 ölü 3 yaralı
17.01.2025Cuma
Ankara’da feci kaza kamerada: Motosiklet ile otomobil çarpıştı! 1 ölü 00:37
Ankara'da feci kaza kamerada: Motosiklet ile otomobil çarpıştı! 1 ölü
17.01.2025Cuma
Eskişehir’de korkunç kaza: 1 ölü 5 yaralı 01:15
Eskişehir'de korkunç kaza: 1 ölü 5 yaralı
17.01.2025Cuma
Gaziantep’te vinç kazası: 1 ölü 01:46
Gaziantep'te vinç kazası: 1 ölü
17.01.2025Cuma
CANLI YAYIN