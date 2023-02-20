Asrın felaketi sonrası Türkiye tek yürek! Muğla'ya gelen depremzedelere yardım eli uzattı

Asrın deprem felaketi sonrası devlet, milleti ile el ele verip yaralarını sarıyor. Afet bölgesi dışında kalan illerimizde yaşayan vatandaşlarımız da önemli bir dayanışma örneği sergileyerek tek yürek oldu. Deprem bölgesinden Muğla’ya getirilen depremzedelere kendine ait restoranında 500 kişiye yemek veren Rukiye Uslu, depremzedeleri ellerinden geldiğince en iyi şekilde ağırlamaya çalıştıklarını belirterek, "Yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Farklı bir ortamda yaşadıkları büyük acıyı unutmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Umuyoruz ki insanlarımız, ülkemiz böyle bir acıyı yaşamaz inşallah" dedi.