Aşırı yağışlar sebebiyle Kocabaş Çayı taştı

Çanakkale'de aşırı yağış sebebiyle Biga ilçesindeki Kocabaş Çayı taştı. İstinat duvarlarının yıkıldığı anlarda çok sayıda araç sular altında kaldı. Polis ve belediye ekiplerinin de dün gece boyunca çay kenarındaki araçların kaldırılması için anons yaptığı da ortaya çıktı. Yoğun kar yağışının beklendiği Çanakkale'nin Biga ilçesinde, dün akşamdan beri yağan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Kocabaş Çayının taşması sonucu onlarca araç sular altında kaldı. İstinat duvarlarının yıkıldığı çayın etrafındaki araçların çekilmesi için Biga Belediyesi ve trafik ekipleri gece boyunca anonslar yaptı.