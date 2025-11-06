PODCAST CANLI YAYIN
Arnavutköy’de virajı alamayan TIR devrildi; şoför ağır yaralandı

Arnavutköy’de virajı alamayan TIR devrildi; şoför ağır yaralandı

Arnavutköy'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR virajı alamayarak devrildi. Araçta sıkışarak yaralanan şoför itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ağır yaralanan şoför olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyola bağlanmak üzere seyir halinde olan 31 AUR 81 plakalı TIR, viraja girdiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada TIR şoförü araç içinde sıkışarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralı sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. TIR'da plastik hammadde yüklü olduğu öğrenildi.

Bunlar da Var

Ordu'da taş ocağında çökük meydana geldi! Vali Erol A Haber'e özel açıklamalarda bulundu
Ordu'da taş ocağında çökük meydana geldi! Vali Erol A Haber'e özel açıklamalarda bulundu
Antalya'da otel inşaatında beton mikseri faciası: 1 ölü!
Antalya'da otel inşaatında beton mikseri faciası: 1 ölü!
"Kızlarınızı bu adamdan uzak tutun" yazılı afişler ortalığı karıştırdı
"Kızlarınızı bu adamdan uzak tutun" yazılı afişler ortalığı karıştırdı
Bosna Hersek'te huzurevinde yangın: 10 ölü, 20 yaralı
Bosna Hersek'te huzurevinde yangın: 10 ölü, 20 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle