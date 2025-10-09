Arnavutköy'de ölümlü kaza kamerada!

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Bolluca Yolu Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde meydana gelen kazada, Gökhan Kılıç yönetimindeki 68 FS 987 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 41 EB 174 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken araçta bulunan üç kişi yaralandı.

Ekipler seferber oldu

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürülen 29 yaşındaki Şafak Kılıç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Küçük İlay ve babasının tedavisi sürüyor

Kazada yaralanan sürücü Gökhan Kılıç ile 3 yaşındaki kızı İlay Kılıç'ın hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Baba ve kızın durumunun stabil olduğu bildirildi.

Kaza anı kamerada

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, viraja giren otomobilin kontrolünü kaybederek duraksayan tıra büyük bir hızla arkadan çarptığı anlar yer aldı.

Polis inceleme başlattı

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Araştırmalar, kazanın nedeninin hız ve dikkatsizlikten kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde yoğunlaşıyor.