Arnavutköy'de dehşet anları! Kuyuya düşen küçük kızı böyle kurtardılar

İstanbul Arnavutköy'de 8 metrelik kuyuya düşen 3 yaşındaki kız çocuğunu itfaiye ekipleri kurtardı. Dehşet anları kameraya saniye saniye böyle yansıdı.
Olay, dün öğlen saatlerinde Arnavutköy Mavigöl Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'nde meydana geldi. Ağabeyi ile birlikte bakkala giden 3 yaşındaki Betül B., daha sonra evin yolunu tuttu. Kaldırımda yürürken evinin yakınındaki bir inşaata ait 8 metrelik çukura düşen Betül B.'nin yardımına ağabeyinin haber vermesi üzerine annesi ve komşuları koştu. İçerisinde su birikintisi de bulunan kuyudan minik çocuğu çıkaramayan vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Arnavutköy itfaiye ekipler, Betül'ü düştüğü kuyudan çıkarmayı başardı. Titiz bir çalışma sonucu 8 metrelik kuyudan çıkarılan Betül B.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan sağlık ekipleri yaptı. Daha sonra hastaneye sevk edilen Betül B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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