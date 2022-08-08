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Antalya’nın Serik ilçesinde sahilde kaybolan çocuk 3 saat sonra bulundu

Antalya’nın Serik ilçesinde sahilde kaybolan çocuk 3 saat sonra bulundu
08.08.2022 11:05

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Antalya’nın Serik ilçesinde sahilde kaybolan 4 yaşındaki çocuk, 3 saat sonra bulundu. Kadriye Turizm Merkezi, ailesiyle denize girmek için sahile gelen 4 yaşındaki Berat Pırtık bir anda kayboldu. Ailesi ise panikle durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Vatandaşların da katıldığı arama çalışmalarına sahil güvenlik ekipleri denizden destek verdi. Yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonrasında küçük Berat’tan sevindirici haber geldi. Bir otelin su sporları bölümüne gittiği öğrenilen çocuk ailesine teslim edildi. Güzel haberi alan baba ise çocuğuna kucağına alarak gözyaşı döktü. Olay sonrası polis anne ve babayı ifadesini almak için emniyete götürdü.

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