Antalya'nın Korkuteli'nde defineciler 2 bin yıllık eserleri parçaladı

04.07.2020 13:06

Son dakika haberine göre Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki tarihi yapılar, define avcılarının kaçak kazılarıyla tahrip edildi. Roma dönemine ait kaya mezar kabartmalarının bulunduğu bölgede derin çukurlar kazılırken, bazı tarihi eserlerin üzerine ise sprey boyayla yazılar yazıldı.