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Antalya’da yürek yakan kaza: Aracın altında kalan küçük çocuk 8 günlük hayat mücadelesini kaybetti!! Kaza anı kamerada
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Antalya’da yürek yakan kaza: Aracın altında kalan küçük çocuk 8 günlük hayat mücadelesini kaybetti!! Kaza anı kamerada

Giriş Tarihi: 22.05.2025 18:03:46

Antalya'nın Serik ilçesinde, topun peşinden yola koşarken otomobilin çarptığı 7 yaşındaki Adnan Demir, hastanede verdiği 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Feci kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Antalya'nın Serik ilçesinde 14 Mayıs'ta meydana gelen trafik kazasında, topun peşinden yola fırlayan 7 yaşındaki Adnan Demir'e otomobil çarpmıştı. Küçük çocuk, kazadan 8 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, Akçaalan Mahallesi'nde meydana geldi. G.Y. idaresindeki 07 BIJ 227 plakalı otomobil, yol üzerinde arkadaşlarıyla oynayan ve topun peşinden koşarak yola çıkan Adnan Demir'e çarptı. Otomobilin üzerinden geçtiği küçük çocuk ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koşarken, araç sürücüsü G.Y. yaralı çocuğu kendi aracıyla Serik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Durumunun ciddiyeti nedeniyle Adnan, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakımda tedavi altına alınan küçük çocuk, 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan otomobil sürücüsü G.Y.'nin, ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Feci kaza, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Adnan Demir'in yolda top oynarken topun peşinden koştuğu ve o sırada otomobilin çarpıp üzerinden geçtiği görülüyor. Kazayı fark eden bir kişinin hemen çocuğun yardımına koştuğu ve kucağına aldığı anlar da kayıtlarda yer alıyor. Görüntülerde, Adnan Demir'in annesi olduğu öğrenilen kadının da aracına binmek üzereyken kazayı fark edip panikle çocuğun yanına koştuğu, ardından çarpan araca vurup o araca binerek olay yerinden ayrıldığı anlar dikkat çekiyor. Adnan Demir'in cenazesinin Deniztepesi Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma sürüyor.

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