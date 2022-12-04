Haberler Yaşam Videoları Antalya’da kayıp olarak aranan kadının cesedi 50 metrelik uçurumda bulundu

Antalya’da kayıp olarak aranan kadının cesedi 50 metrelik uçurumda bulundu

Antalya’da kayıp olarak aranan kadının cesedi 50 metrelik uçurumda bulundu
04.12.2022 16:23

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 00:11
İş yerine giren hırsızın...
Yaşam 02:47
Otomobil ikiye bölündü 2 kişi...
Yaşam 00:34
Aracını park ederken 4...
Yaşam 02:32
Depremde hasar gören adliye...
Yaşam 02:33
Aralık ayında çiçek açan elma...
Yaşam 01:04
'Sabun paketleme'...
Yaşam 01:17
Bulutların arasından sızan...
Yaşam 02:16
Seyir halindeki motosiklete...
Yaşam 02:17
Cesedi sınırda bulundu! Ölüm...
Yaşam 04:12
Durağı basıp sopalarla...
Yaşam 01:29
Bursa'da uçağın düşmeden önce...
Yaşam 00:44
İzmir-İstanbul Otoyolu'nda...

Antalya’da kayıp olarak aranan 30 yaşındaki kadın, Alanya Kalesi yamacında ölü bulundu. Olay, Alanya ilçesi Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Alanya Kalesi yamacında yürüyüş yapan Rus turist, bir kişiyi hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ulaşımın zor olduğu noktaya inen sağlık ekipleri hareketsiz halde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde ölen kişinin 30 yaşındaki Elif Emeksiz olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından Emeksiz’in yaklaşık 50 metre yükseklikten düştüğü belirlendi. Kadının cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden sedye ile çıkartıldı. Emeksiz’in 1 gündür kayıp olarak arandığı öğrenildi. Emeksiz'in cenazesi otopsi yapılmak üzere belediye morguna kaldırıldı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA