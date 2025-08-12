Antalya'da feci kaza! Kırmızı ışık ihlali yapan tur aracı motosiklete çarptı: 1 ölü

Kaza; Antalya- Manavgat D-400 Karayolunda Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki İshak Demirbaş'ın kullandığı 31 ASF 327 plakalı tır aracının Taşağıl kavşağında kırmızı ışık ihlali yaparak, Taşağıl istikametinden gelip kavşaktan Manavgat istikametine dönmekte olan Hüseyin Evren'in kullandığı 07 BMA 512 plakalı motosiklete çarpması sonucunda meydana geldi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada ağır yaralanan 51 yaşındaki motosiklet sürücüsü Hüseyin Evren 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Hüseyin Evren in cenazesi Jandarma Olay Yeri İnceleme, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kazanın ardından araç sürücüsü İshak Demirtaş Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda jandarma tarafından gözaltına alındı.

