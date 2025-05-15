Antalya’da feci kaza kamerada: Ters yönden çıkan servis motosiklete çarptı! 1 ölü 1 yaralı

Giriş Tarihi: 15.05.2025 22:42:28

Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, İbrahim Sözen Caddesi istikametine seyir halindeki Serhat Ertaş'ın kullandığı 07 HKA 16 plakalı motosiklet, 1017. Sokak kesişiminde sokaktan çıkan Mühsin H.'nin kullandığı otel servisi 07 C 74654 plakalı TEMSA Prestij marka midibüse çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Serhat Ertaş (25) ağır yaralanırken, motosiklette yolcu olarak bulunan Emine Bengi de ciddi şekilde yaralandı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar yaralılara yardım ederken, olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Serhat Ertaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Emine Bengi'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Otel servisi sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınırken, ters yönden gelmek suçundan 9 bin 267 TL para cezası uygulandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.