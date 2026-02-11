Beyaz Saray’da Netanyahu'ya soğuk karşılama

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerHaber VideolarıBeyaz Saray’da Netanyahu'ya soğuk karşılamaBeyaz Saray’da Netanyahu'ya soğuk karşılamaGiriş Tarihi: 11 Şubat 2026 21:33 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Washington ziyareti krizle başladı: Trump, 13 ayda 7. kez gelen Netanyahu’yu resmi kapı yerine Güney Kapısı'ndan içeri aldırırken, görüşmede yemek ve basın programına yer verilmedi.Bunlar da Var 05:07Yurt genelinde hava nasıl olacak? Kuvvetli yağış geliyor taşkınlara dikkat! 11.02.2026Çarşamba 06:05Başkan Erdoğan imzasıyla Kabine'de görev değişimi! Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek Adalet Bakanı | İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi oldu 11.02.2026Çarşamba 01:52Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Kur’an-ı Kerim tilaveti: O video gündem oldu 11.02.2026Çarşamba 02:22İslam Memiş’ten altın analizi: Gram ve ons altında beklediği seviyeleri açıkladı! 10.02.2026SalıCANLI YAYIN