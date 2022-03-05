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Antalya’da acı kolay! Köpekten kaçan kıza kamyon çarptı

Antalya’da acı kolay! Köpekten kaçan kıza kamyon çarptı
05.03.2022 21:40

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Antalya'nın Serik ilçesinde acı bir olay yaşandı. Köpeklerin kovaladığı kız çocuğu, yolun karşısına geçmek için koşarken kamyonun çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Yaşam Videoları

Belek Mahallesi'nde parktaki sokak köpekleri kovalayınca korkan 10 yaşındaki Mahra Pelin Pınar, hızla çıktığı yolda İrfan Yayla'nın 07 YBJ 06 kullandığı kamyonun altında kaldı.

Kazada ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Antalya'ya sevk edilen Pınar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sürücü Yayla, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlardan Arslan Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazayı görünce hemen polis ve sağlık ekiplerini aradığını söyledi.

Parktaki 3-5 köpek olduğunu dile getiren Çelik, "Sanırım küçük kız köpeklerden kaçarken yola çıktı. Başı boş sokak hayvanları yüzünden ilerleyen zamanlarda bu şekilde tekrar olayların olmaması için köpeklerin barınaklara konması lazım. Kız çocuğu az kalsın ölüyordu. Köpeklerden korktuğu için o can havliyle kamyonun altına girdi." diye konuştu.

Öte yandan, koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan kız çocuğuna kamyonun çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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