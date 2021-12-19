Antalya yaylalarında kar sevinci

altı sebze ve narenciye üretiminin merkezlerinden Kumluca'da yaylalara kar yağması, uzun süredir kuraklıkla mücadele eden çiftçileri sevindirdi. Kumluca'nın Karagöl, Altınyaka ve Söğüt Cuması yaylalarında dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece boyunca aralıklarla devam etti. Kar kalınlığı 10 santime ulaşan Kuzca Mahallesi sınırları içindeki Söğüt Cuması yaylasında Mahalle Muhtarı Ali Okur, telefonuyla çektiği görüntü ve fotoğrafları paylaşıp herkesi kar keyfini çıkarmak için yaylaya davet etti.