Antalya Serik’te feci kaza: Motosiklet kamyonun altında kaldı! 1 ölü

Antalya'nın Serik ilçesinde motosikletle kamyonun çarpıştığı kazada 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü Muhammed Can Düzgün yaşamını yitirdi.

Kaza, Kayaburnu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammed Can Düzgün'ün kullandığı 35 AJF 829 plakalı motosiklet ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 07 CEK 391 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet ve sürücüsü kamyonun altında kalarak sürüklendi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, genç sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Düzgün'ün cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.