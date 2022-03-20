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Antalya Manavgat’ta alkollü sürücü otomobiliyle refüje çıktı

Antalya Manavgat’ta alkollü sürücü otomobiliyle refüje çıktı
20.03.2022 15:10 - Son Güncelleme: 20.03.2022 15:11

OTOMATİK OYNAT

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkıp portakal ağacını deviren otomobil, refüje çıkarak durabildi. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralanırken, otomobil sürücüsünün 2.36 promil alkollü olduğu belirlendi. Kaza, Hastane Caddesinde Şelale istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halindeki Aykut G.'nin kullandığı 07 LKM 66 plakalı otomobilin, Hafız Hoca Mezarlığını geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında kaldırımda bulunan portakal ağacını devirip, refüje çıkması sonucunda meydana geldi. Kazada, otomobil sürücüsü Aykut G. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ahmet G. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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