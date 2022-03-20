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Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı
20.03.2022 14:46

OTOMATİK OYNAT

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Yangın, Göcek Mahallesi'ndeki ormanlık alandaki baz istasyonlarının bulunduğu mevkide saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangına müdahale etti. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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