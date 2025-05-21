Ankara’da zincirleme tır kazası: 2 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 21.05.2025 01:42:28 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 01:44:06

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, D-750 karayolunda 3 tırın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kazanın, yola dökülen geri dönüşüm balyaları ve aşırı frenle ısınan tırların kontrolü kaybetmesi sonucu meydana geldiği belirtildi.

Olay, Kızılcahamam ilçesi Akyarma mevkiinde, İstanbul-Ankara D-750 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinden Ankara yönüne seyir halinde olan ve geri dönüşüm balyaları taşıyan bir tırın dorsesinden yola yük döküldü. Yüklerin yola dağılması sebebiyle karayolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Yolun kapanmasıyla oluşan uzun araç kuyruğu sırasında, frenleri ısınan tırlar durmakta güçlük çekti. Bu nedenle yaşanan zincirleme kazaya 3 tır karıştı. Kazada 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kızılcahamam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından Karayolları ekipleri yolda temizlik çalışması yaparken, trafik akışı bir süre kontrollü şekilde sağlandı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.