PODCAST CANLI YAYIN
Ankara’da zincirleme tır kazası: 2 kişi yaralandı
Haberler Yaşam Videoları

Ankara’da zincirleme tır kazası: 2 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 21.05.2025 01:42:28 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 01:44:06

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde 3 tırın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kazaya, yola dökülen geri dönüşüm balyaları ve frenleri ısınan tırlar neden oldu.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, D-750 karayolunda 3 tırın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kazanın, yola dökülen geri dönüşüm balyaları ve aşırı frenle ısınan tırların kontrolü kaybetmesi sonucu meydana geldiği belirtildi.

Olay, Kızılcahamam ilçesi Akyarma mevkiinde, İstanbul-Ankara D-750 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinden Ankara yönüne seyir halinde olan ve geri dönüşüm balyaları taşıyan bir tırın dorsesinden yola yük döküldü. Yüklerin yola dağılması sebebiyle karayolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Yolun kapanmasıyla oluşan uzun araç kuyruğu sırasında, frenleri ısınan tırlar durmakta güçlük çekti. Bu nedenle yaşanan zincirleme kazaya 3 tır karıştı. Kazada 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kızılcahamam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından Karayolları ekipleri yolda temizlik çalışması yaparken, trafik akışı bir süre kontrollü şekilde sağlandı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Ceyhan’da eski eş dehşeti: Sokak ortasında tabancayla vurdu! O anlar kamerada
21.05.2025Çarşamba
Tekirdağ’da araç yayaya çarptı: 1 yaralı! O anlar kamerada
20.05.2025Salı
Ordu’da acı olay: 1 öğrenci hayatını kaybetti!
20.05.2025Salı
Edirne’de motosiklet kazası: 1 yaralı
20.05.2025Salı
İnegöl’de feci kaza: 7 yaşındaki çocuk traktörün altında kaldı
20.05.2025Salı
Bunlar da Var
Gaziosmanpaşa’da maskeli dehşet: Çocuk parkında silahlı saldırı! 1 ölü 6 yaralı 02:06
Parkta kanlı pusu: 1 ölü 6 yaralı
19.05.2025Pazartesi
Fethiye’de dehşet: Benzinlikte kadına feci dayak kamerada! 01:52
Fethiye'de benzinlikte kadına şiddet kamerada!
19.05.2025Pazartesi
Polis Müge Anlı stüdyosunda! Eş zamanlı operasyonla gözaltı anları kamerada! 05:48
Mehmet Çetin olayında polis stüdyoda: 5 gözaltı!
20.05.2025Salı
Malatya’da akraba kavgası can aldı: Silahlar ve bıçaklar konuştu! 1 ölü 2 yaralı 02:49
Malatya'da akraba kavgası can aldı: Silahlar ve bıçaklar konuştu! 1 ölü 2 yaralı
19.05.2025Pazartesi
CANLI YAYIN