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Ankara'da uçan koltuğu görenler şoke oldu! Fırtına etkisiyle böyle uçtu

Ankara'da uçan koltuğu görenler şoke oldu! Fırtına etkisiyle böyle uçtu
17.05.2023 18:46 - Son Güncelleme: 17.05.2023 18:49

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Ankara’da fırtınanın etkisiyle uçan bir koltuk binaya girdi. O anlar şaşkınlık yarattı.

Yaşam Videoları

Ankara'da şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınada bazı binaların çatıları ve cami minareleri uçarken, ağaçlar da devrildi.

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Birçok bölgede evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi ve cami minareleri uçtu. Trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler zor anlar yaşadı.

KOLTUK HAVADA UÇTU, BİNAYA GİRDİ!

Sosyal medyada paylaşılan anlarda fırtına etkisiyle uçan koltuk, şaşkınlık yarattı. Koltuk daha sonra bir binanın içerisine girdi.

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