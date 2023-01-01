Haberler Yaşam Videoları Ankara'da metrodaki tutunma direklerinin arasına kafası sıkışan kadın, itfaiye ekiplerince demir kesilerek kurtarıldı

Ankara'da metrodaki tutunma direklerinin arasına kafası sıkışan kadın, itfaiye ekiplerince demir kesilerek kurtarıldı

Ankara'da metrodaki tutunma direklerinin arasına kafası sıkışan kadın, itfaiye ekiplerince demir kesilerek kurtarıldı
01.01.2023 17:29

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:01
Kontrolden çıkan iki otomobil...
Yaşam 06:10
Alkol testini reddeden sürücü...
Yaşam 04:36
Yeni yılda evlerinden oldular:...
Yaşam 01:57
Başını sokak köpeğine...
Yaşam 02:57
Fatih Sultan Mehmet...
Yaşam 00:47
İstanbul yeni yıla sisle...
Yaşam 03:03
Metruk bina yangını mahallede...
Yaşam 00:47
İki katlı bina alev alev...
Yaşam 00:42
Şehir merkezindeki yarışan...
Yaşam 02:54
Kartal’da minibüs İETT...
Yaşam 01:51
İğne olduktan sonra fenalaşan...
Yaşam 02:10
Nazilli'de restoranda patlama:...

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Kızılay-Batıkent metrosunda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kadın, henüz belirlenemeyen bir nedenle kafasını metrodaki tutunma direklerinin arasına sıkıştırdı. Panikleyen kadın, diğer yolcuların yardımına rağmen kafasını demir direklerin arasından çıkaramadı. Ardından Macunköy durağında güvenlik personeline bilgi verildi. Metro seferi durdurularak, olay yerine itfaiye çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demir direği keserek kadını bulunduğu yerden kurtardı. Yaklaşık yarım saat bu durakta bekleyen metro, olayın ardından seferine devam etti.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA