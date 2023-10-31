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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 31 Ekim 2023, 08:56 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2023, 09:02

Ankara’da 2 kişi motosiklet kazası sonucu köprüden düştü: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza akşam saatlerinde Sincan ilçesi Ayaş Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre 70 DL 935 plakalı motosiklet, başka bir motosiklet ile yarışırken virajı dönemeyerek kaza yaptı ve motosiklette bulunan iki kişi köprüden düştü. Çubuk Çayı’na düşen iki kişiden B.A. hayatını kaybederken G.O. ise ağır yaralandı. Kazayı o sırada görev esnasında olan bekçiler gördü ve telsizden anons etti. Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aynı noktada daha önce olan bir kazada motosikletin çarptığı beton bariyerin hasar aldığı, motosiklet kazası sonrasında ise beton parçanın koparak kaza yapan kişilerin üstüne düştüğü iddia edildi. Kazanın ardından 2 kişi ifade almak için karakola götürülürken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Kazanın ardından ise olay yerinde gergin anlar yaşandı.

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