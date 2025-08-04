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Netanyahu katliam kabinesini topluyor: Gazze’de yeni saldırı planı! Ankara-Şam hattında ticaretten güvenliğe stratejik temaslar! Gündem Suriyelilerin onurlu geri dönüşü... Hattab gitti Şaar geliyor
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Ankara-Şam hattında stratejik temaslar! Gündem Suriyelilerin onurlu geri dönüşü... Hattab gitti Şaar geliyor

Ankara - Şam hattında kapsamlı işbirliği her alanda gelişiyor. Şam'ın Ankara'dan askeri destek istemesi, Kilis'ten Halep'e verilen doğal gaz sonrası Suriye kabinesi Ankara'ya peş peşe üst düzey ziyaretler gerçekleştiriyor. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından kabul edildi. Görüşmelerin ana gündem maddesi Suriyelilerin geri dönüşü oldu. İki ülke arasında ticarette de önemli adımlar atılıyor. Suriye-Türkiye İş Konseyi kuruldu. Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar da Ankara ve İstanbul'da temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geliyor.

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