Ankara hava durumu: Meteoroloji'den kar, sağanak ve çığ uyarısı! Ankara'da kar ne kadar sürecek? 22.02.2020 12:09

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre, Ankara'da hafif yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde yer yer hafif kar yağışı görülecek. Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde ve doğusunda, Elazığ'ın güneyinde ve doğusunda, Bitlis ve Şırnak çevreleri ile Hakkari'nin batısında yer yer kuvvetli yağış olacak. Peki, Ankara'da kar ne kadar sürecek? İşte 22 Şubat Ankara ve il il hava durumu...

Ankara'da kar ne kadar sürecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika Ankara hava durumu tahminini açıkladı. Ankara'da bugün çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde yer yer hafif kar yağışı görülecek. Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne çevreleri hariç), İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimler ile Marmara ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İşte 22 Şubat Meteoroloji Ankara ve il il hava durumu raporu...

ANKARA'DA KAR NE KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji raporuna göre, Ankara'da karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinde yer yer hafif kar yağışlı hava etkili olacak. Kar yağışı bugün etkisini kaybedecek. 23 Şubat Pazar günü çok bulutlu, 24 Şubat Pazartesi hafif yağmurlu, 25 Şubat Salı günü çok bulutlu ve 26 Şubat Çarşamba günü az bulutlu hava görülecek.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Güneydoğu Anadolu Bölgesinin kuzeyinde ve doğusunda, Elazığ'ın güneyinde ve doğusunda, Bitlis ve Şırnak çevreleri ile Hakkari'nin batısında yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesinde Çarşamba gerek kar erimesi, gerekse mevcut kar örtüsü üzerine tahmin edilen yeni kar yağışları sebebi ile eğimi fazla dik yamaçlarda çığ düşmesi riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

ÇANAKKALE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif yağmurlu

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu

KOCAELİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu

DENİZLİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 12°C

Parçalı bulutlu

KÜTAHYA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

MANİSA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmurlu

ANKARA °C, 6°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 3°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer hafif kar yağışlı

KAYSERİ °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer hafif kar yağışlı

SİVAS °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

BOLU °C, 4°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 7°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

KASTAMONU °C, 3°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 7°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

AMASYA °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

SAMSUN °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

TRABZON °C, 10°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

ERZURUM °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

HAKKÂRİ °C, 4°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

VAN °C, 6°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİİRT °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı