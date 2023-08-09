Ana isale hattı bomba gibi patladı! Motosiklet sürücüsü ve köpeği metrelerce havaya fırladı

Ortakent Ali Kelle Ormanı önünde ana isale hattı patladı. Patlama yoldan geçen 48 VS 181 plakalı motosikleti ile seyreden Serkan Özbey ve köpeğini havaya fırlattı. Sürücüsü ve köpeği güçlükle bölgeden uzaklaştı. Motosiklet ise hasar aldı. Serkan Özbey ve köpeği hastaneye kaldırıldı.

ÇUKUR OLUŞTU

Patlaktan akan tonlarca su asfaltı yardı, yolda kocaman çukur oluştu. Yolda trafik akışı tek şeritten sağlanırken hatta giden su kesildi. Bölgede MUSKİ ve Bodrum Belediyesi ekiplerince çalışma başlatıldı.