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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023, 22:45 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2023, 00:10

Seyir halindeyken üzerine kaya düşen kamyonet, şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde, seyir halindeyken yüksek kesimden kopan kaya parçasının üzerine düştüğü kamyonet, şarampole yuvarlandı. Kazada yolcu konumunda bulunan Mehmet Nuri Dağlı hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Köprübaşı-Demirci Karayolu Borlu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Demirci istikametine seyir halende olan Hadi Aslan yönetimindeki 16 N 6766 plakalı kamyonetin üzerine Borlu Mahallesi yakınlarında yüksek kesimden yuvarlanan kaya düştü. Kayanın çarpmasıyla yoldan çıkan kamyonet şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kamyonetten çıkarılan yolculardan Mehmet Nuri Dağlı'nın hayatını kaybettiği belirledi. Ağır yaralanan sürücü Hadi Aslan ile araçta bulunan Bülent Aslan ve Halil İbrahim Kaçkan, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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