Haberler Yaşam Videoları Amasra'da fırtına etkili oldu, balıkçı tekneleri limanlara sığındı

Amasra'da fırtına etkili oldu, balıkçı tekneleri limanlara sığındı

Amasra'da fırtına etkili oldu, balıkçı tekneleri limanlara sığındı
17.12.2021 13:11

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 03:15
Serengil'den veda videosu!...
Ana Sayfa 00:47
Oryantal Sibel, Tatlıses'in...
Ana Sayfa 00:42
Balıkçı ağlarına takılan...
Ana Sayfa 01:22
Meslek öğrenen kadınlar...
Ana Sayfa 02:48
Araç stokçularına geçit yok!...
Ana Sayfa 00:49
İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ...
Ana Sayfa 02:14
ATV Müge Anlı CANLI İZLE
Ana Sayfa 11:58
Asgari ücrete rekor zam! Yüzde...
Ana Sayfa 02:22
Son yılların en büyük artışı
Ana Sayfa 01:53
Toprak kayması meydana gelen...
Ana Sayfa 01:51
Düğünde çıkan halay başı...
Ana Sayfa 00:53
Toplu taşımaya zam talebi...

Bartın’ın Amasra ilçesine fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle dalga boyları 3 metreyi buldu. Balıkçı tekneleri limanlara sığınırken yük gemileri de liman dışında demir attı. Karadeniz’de etkili olan fırtına nedeniyle Bartın’ın Amasra ilçesinde Küçük Liman mevkiinde kayalıklara vuran dalgaların boyları 3 metreye ulaştı. Şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle denize açılamayan balıkçılar limana demirledi. Birçok yük gemisi de büyük liman arkasında demir attı. Aralıklarla sağanak yağışında etkili olduğu ilçede hava şartları hayatı olumsuz etkiledi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA