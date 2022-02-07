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Alkollü olduğunu kabul etmeyen sürücüden şok savunma

Alkollü olduğunu kabul etmeyen sürücüden şok savunma
07.02.2022 09:51

OTOMATİK OYNAT

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Edirne'de trafik ekiplerinin denetim yaptığını görünce kaçmaya çalışırken yakalanan alkollü sürücü, önce alkollü olmadığını, sonra da polisleri kandırmak için öyle söylediğini belirtti. Edirne'de alkol etkisinde araç kullanımı kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, denetim gerçekleştirildi. Uygulama noktasına gelen araçları tek tek durduran ekipler, sürücülerden ehliyet ve ruhsat isteyerek alkolmetre ile alkol ölçümü yaptı. Alkollü sürücülere gerekli işlemler yapıldı. Uygulama noktasını görünce geri manevra yapıp kaçmaya çalışan bir araç sürücüsü yakalandı. Polis kontrolünde uygulama noktasına getirilen alkollü sürücü İbrahim Y. polis ekiplerine alkollü olmadığını çiftlikten geldiğini söyledi. Alkol ölçümünde alkollü olduğu tespit edilen sürücü bu kez de, polisleri kandırmak için böyle konuştuğunu belirtti.

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