Alaşehir’de koyun sürüsüne çobanlık yapan kaz görenleri şaşırtıyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Hasan Çalın'ın koyunlarına çobanlık yapan kazı görenleri şaşırtıyor. Kaz, gün boyu yanından ayrılmadığı sürüye yaklaşan yabancılar ile hayvanlara anında saldırıyor. Çıkardığı sesle de Hasan Çalın'ı uyarıyor.

Alaşehir'in kırsal Yeşilyurt Mahallesi'nde hayvancılık yapan Hasan Çalın'ın kazıyla birlikte, 50 koyunluk sürüye çobanlık yapıyor. 2 aydır her gün sürüyle meraya giden kaz, koyunlara yabancı ya da hayvan yaklaştığında saldırıyor. Değişik sesler çıkararak, Hasan Çalın'ı uyarıyor. Ahırda da sürüden ayrılmayan kaz, görenleri şaşırtıyor.