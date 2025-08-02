Aksaray’da iş yeri aşkı kanlı bitti: Evli adam bıçaklandı

AKSARAY'DA İŞ YERİ AŞKI KAVGASI KANLI BİTTİ

Aksaray'ın Bahçeli Mahallesi'nde gece yarısı meydana gelen olayda, aynı iş yerinde çalışan evli bir kadın ile evli bir erkeğin gönül ilişkisi iddiası kavgaya dönüştü. İddiaya göre, Y.E. isimli adam, ilişkisi olduğu öne sürülen E.S.'nin evine giderek yüzleşmek istedi. Ancak burada, E.S.'nin eşi D.S. ile tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında D.S., Y.E.'yi önce darp etti, ardından yanında taşıdığı bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaraladı. Olayı duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Y.E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Saldırgan D.S. ise polis tarafından olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakılan D.S. hakkında Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.