PODCAST CANLI YAYIN
Aksaray’da halı saha maçında kavga: 7 yaralı, 7 gözaltı

Aksaray’da halı saha maçında kavga: 7 yaralı, 7 gözaltı

Aksaray’da halı saha maçında oyuncular arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce arbedede 7 kişi yaralandı.

Olay Aksaray'ın Eskil ilçesi Merkez Mahallesinde bulunan halı saha maçında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, halı saha maçında oyuncular arasında maç yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce taraflar sahada birbirine girdi. Sopa ve taşların kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı. Halı sana işletmecileri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslara alarak 4'ünü Eskil İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisine, 3'ünü de Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edilerek polis ekiplerince gözaltına alındı.


Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Bunlar da Var

Tuzla tersanesinde feci kaza: Gemi yan yattı! 1 kişi hayatını kaybetti
Tuzla tersanesinde feci kaza: Gemi yan yattı! 1 kişi hayatını kaybetti
Tuzla'da gemi kazası kamerada: 1 ölü!
Tuzla'da gemi kazası kamerada: 1 ölü!
Sancaktepe'de 16 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil 5 yaşındaki Ömer'i hayattan kopardı
Sancaktepe'de 16 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil 5 yaşındaki Ömer'i hayattan kopardı
Arnavutköy'de ölümlü kaza kamerada!
Arnavutköy'de ölümlü kaza kamerada!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle