Aksaray’da fotoğraf çektirmek isteyen dede ve torun suya düştü

Giriş Tarihi: 18.05.2025 17:47:17

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesine bağlı Ihlara Beldesi'nde, Ihlara Vadisi içerisinden geçen Melendiz Çayı'nda fotoğraf çektirmek isteyen C.A. (64) ve torunu E.E.I. (7), dengesini kaybederek suya düştü. Torun düşmemek için dedesine tutununca, ikisi birden yaklaşık 2 metre derinliğindeki suya yuvarlandı. Vadide bulunan vatandaşlar hemen suya atlayarak dede ve toruna müdahale etti. Yaklaşık 3 dakika suda kalan dede ve torun, güçlükle sudan çıkarıldı. Vadi güvenlik görevlileri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi ve olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra, dede ve torun ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan dede ve torunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı