RAMAZAN İMSAKİYE
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Akılalmaz olay: Husumetlisinin üstüne arabayı böyle sürdü

Akılalmaz olay: Husumetlisinin üstüne arabayı böyle sürdü
25.04.2022 09:11

OTOMATİK OYNAT

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Erzincan’ın İliç ilçesinde husumetlisine otomobille çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü darp edildi. Olay, İliç ilçe merkezinde önceki gün meydana geldi. Alınan bilgiye göre, daha önceden aralarında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle husumet bulunan otomobil sürücüsü şahsı bir arkadaşıyla ilçe merkezinde yürürken gördü. Sürücü otomobilini yolda arkadaşıyla yürüyen şahsın arkası dönükken üzerine sürerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle şahıs yere savrularak yaralanırken otomobil sürücüsü de etraftaki vatandaşlar tarafından araçtan indiği anda darp edildi.

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