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Ağrı'da uykudayken evlerinin bir odası çöken aile şoke oldu

Ağrı'da uykudayken evlerinin bir odası çöken aile şoke oldu
27.07.2022 09:18 - Son Güncelleme: 27.07.2022 09:19

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Ağrı’da sabaha karşı büyük bir gürültüyle uyanan aile, evlerinin yıkıldığını görünce şoke oldu. Edinilen bilgilere göre, Ağrı’nın merkeze bağlı Fatih mahallesinde bulunan bir evde yaşayan aile sabaha karşı büyük bir gürültüyle uyandı. Korku içerisinde uyanan ve evi kontrol eden aile, evlerinin bir odasının çöktüğünü görünce şoke oldu. Ağaçların eski olmasından dolayı üstündeki toprağa dayanamadığı için evin bir odasının çöktüğü iddia edinilen olayda odada kimse olmadığı için facianın eşiğinden dönülürken, maddi hasar meydana geldi.

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