RAMAZAN İMSAKİYE
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Ağaca çarparak hurdaya dönen otomobilden yaralı çıktılar

Ağaca çarparak hurdaya dönen otomobilden yaralı çıktılar
01.05.2022 09:52 - Son Güncelleme: 01.05.2022 09:53

OTOMATİK OYNAT

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Samsun'da yoldan çıkarak ağaca çarparak parçalanan otomobilden yaralı çıkan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde sabah saat 06.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre. Yusuf Baş idaresindeki 22 LB 902 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak orta refüjdeki ağaca çarpıp yola savruldu. Parçalanan otomobilde bulunan sürücü Yusuf Baş ile yanında bulunan Ahmet Baş kazayı yaralı olarak atlattı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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