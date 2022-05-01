RAMAZAN İMSAKİYE
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Elazığ'da yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Elazığ'da yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
01.05.2022 09:54 - Son Güncelleme: 01.05.2022 09:54

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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı. Olay Karakoçan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk caddesi üzerinde berber dükkanı olan Z. Y., akrabası M.Ç. ile arazi davası yüzünden tartıştı. Tartışmanın ardından M.Ç belinden çıkardığı tabanca ile Z.Y.’ye üç el ateş etti ve olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Z.Y., ambulans ile Karakoçan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan M. Ç. ise daha sonra polise teslim oldu. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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