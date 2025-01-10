Afyonkarahisar’daki korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktı: Önce tartıştığı kadına, daha sonra kendi kafasına sıkmıştı

Giriş Tarihi: 10 Ocak 2025 17:16 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2025 17:16

Olay, geçtiğimiz 7 Aralık da Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Akbuğa (51) isimli şahıs, hastanedeki koridorda, kantinde çalışan ve aralarında ilişki bulunduğu iddia edilen Derya Kozak (37) isimli kadınla tartıştı. Ardından şahıs, yanında getirdiği tabancayla kadına ateş açtı. Akbuğa daha sonra aynı silahla kendini vurdu. Olay sonrası Kozak ve Akbuğa hayatını kaybetti.



Olay sonrası ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtları ise görenleri dehşete düşürdü. Görüntülerde Akbuğa'nın önce Kozak ile bir süre konuştuğu ardından belinden çıkardığı silahla önce Kozak'ın ensesine, ardından da göğsünü ateşlediği daha sonra da kendi kafasına dayadığı silahla intihar ettiği görülüyor.