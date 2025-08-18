PODCAST CANLI YAYIN

Adıyaman’da otomobil takla attı: 1’i ağır 4 yaralı

Adıyaman-Şanlıurfa karayolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı, sürücünün hayati tehlikesi sürüyor.

TAKLA ATAN OTOMOBİLDE DEHŞET
Adıyaman-Şanlıurfa Karayolu'nun 20'nci kilometresinde meydana gelen kazada, Şanlıurfa yönünden Adıyaman istikametine giden Şükrü Erdem (71) idaresindeki 02 HU 568 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

YARALILAR ARAÇTAN ÇIKARILDI
Kazada sürücü Şükrü Erdem ile otomobilde bulunan Şükriye Fırat (67), Selma Erdem (26) ve Zeliha Erdem (70) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

DURUMU AĞIR OLAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücü Şükrü Erdem'in sağlık durumunun ağır olduğu, yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

