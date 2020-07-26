Adıyaman'da kuyumcuda 50 bin doları böyle çaldı

26.07.2020 12:50

Son dakika haberi... Adıyaman'da bir kuyumcudan 50 bin dolar çaldığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Adıyaman'da bir kuyumcudan 50 bin dolar çaldığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Ulu Cami Mahallesi'ndeki bir kuyumcudan 50 bin doların çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, kuyumcunun bulunduğu sokaktaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelinin Naci A. olduğunu tespit etti.

Zanlı, evine düzenlenen operasyonla gözaltına altına alındı.