Adıyaman’da dehşet: Koca tartıştığı eşini vurdu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaşanan olay, akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.B. ile eşi B.B. (22) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından öfkelenen M.A.B., yanında bulunan tabancayla eşine ateş etti.

Kurşunların isabet ettiği genç kadın B.B., başından ve kasık kısmından yaralanarak kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kahta Devlet Hastanesi'ne, ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. B.B.'nin durumunun kritik olduğu ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Olay sonrası çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, eşini vurduktan sonra evdeki dolaba saklanan M.A.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.