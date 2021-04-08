Haberler Video Yaşam Videoları Adana'da tefeci operasyonu: Faizle para vererek 1 milyon 750 bin liralık vurgun yaptılar

Adana'da tefeci operasyonu: Faizle para vererek 1 milyon 750 bin liralık vurgun yaptılar

Adana'da tefeci operasyonu: Faizle para vererek 1 milyon 750 bin liralık vurgun yaptılar
08.04.2021 09:46
Ana Sayfa 02:37
İşten çıkarma yasağına yeni...
Ana Sayfa 01:44
Kritik kanun teklifi TBMM'de...
Ana Sayfa 01:18
Zeytin Dalı Harekât bölgesinde...
Ana Sayfa 00:18
Konya uçağın düşme anı...
Ana Sayfa 00:20
Ece Erken’den duygusal...
Ana Sayfa 07:47
NF5 özellikleri neler?
Ana Sayfa 18:12
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Ana Sayfa 00:53
Son dakika askeri uçak düştü!...
Ana Sayfa 00:52
Konya'da uçak kazası! Gösteri...
Ana Sayfa 00:12
Kerem Bürsin'in maske...
Ana Sayfa 06:07
Başkan Erdoğan'dan grup...
Ana Sayfa 03:19
Başkan Erdoğan'dan...

Son dakika haberine göre Adana'da faizle para vererek 1 milyon 750 bin liralık vurgun yapan tefecilik şebekesini şafak vakti operasyon düzenlendi. 11 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.


Tefecilik suçlarıyla mücadeleyi sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte 45 kişiye faiz karşılığı para vererek 1 milyon 750 bin lira vurgun yapan şebekeyi deşifre etti.



Şebekeye üye oldukları öne sürülen 11 kişiyi tespit eden ekipler, Cumhuriyet savcılığının şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkartmasının ardından operasyon için harekete geçti.



Bu sabah günün ilk ışıklarıyla 11 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Yaşam Videoları