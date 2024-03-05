Adana’da otomobil karşı şeride geçip midibüse çarptı: Ölü ve yaralılar var

Kaza, Sarıçam ilçesine bağlı Adana-Osmaniye yolu Yakapınar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet Can Andırın (27) kullandığı 06 AD 6330 Ford marka aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp yolun karşı şeridine geçti. Karşı şeride geçen otomobil E.İ idaresindeki 01 S 0559 plakalı midibüse çarptı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi gönderildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Mehmet Can Andırın ve yolcu konumundaki annesi Hayriye Andırın (50)'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İşçi servisinde bulunan 14 yaralı ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından anne ve oğlunun cenazeleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.