SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 05 Mart 2024, 19:17 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2024, 19:17

Adana’da otomobil karşı şeride geçip midibüse çarptı: Ölü ve yaralılar var

Adana’da kontrolden çıkan otomobil yolun karşı şeridine geçerek işçi servisine çarptı. Kazada otomobilde bulunan anne ve oğlu hayatını kaybederken 14 kişide yaralandı. Anne ve oğlunun öldüğü Ford marka otomobil ise adeta hurdaya döndü.

Kaza, Sarıçam ilçesine bağlı Adana-Osmaniye yolu Yakapınar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet Can Andırın (27) kullandığı 06 AD 6330 Ford marka aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp yolun karşı şeridine geçti. Karşı şeride geçen otomobil E.İ idaresindeki 01 S 0559 plakalı midibüse çarptı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi gönderildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Mehmet Can Andırın ve yolcu konumundaki annesi Hayriye Andırın (50)'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İşçi servisinde bulunan 14 yaralı ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından anne ve oğlunun cenazeleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Isparta'da otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü kaçtı polis kovaladı, o anlar kamerada
05.03.2024Salı
Pendik’te yeni doğurduğu bebeği birinci kattan aşağı atan anne gözaltına alındı
05.03.2024Salı
Meteroloji'den 2 ile turuncu 14 ile sarı kodlu uyarı
05.03.2024Salı
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Süha Özden’den Çanakkale depremini değerlendirdi
04.03.2024Pazartesi
Esenler'de asker konvoyunda havaya ateş açan şahıs yakalandı
04.03.2024Pazartesi
Bunlar da Var
Bakan Vedat Işıkhan açıkladı: İkramiyeler bayram öncesi hesaplara yatırılacak 01:15
İkramiyeler bayram öncesi hesaplara yatırılacak
05.03.2024Salı
Ekrem İmamoğlu’ndan skandal sözler! AK Parti’ye oy veren ev kadınlarını ’kadından’ saymadı 01:04
Ekrem İmamoğlu’ndan skandal sözler!
05.03.2024Salı
TEM Otoyolu’nda karşıya geçmeye çalışan yayalara otomobil çarptı! 2’si çocuk 5 kişi can verdi 01:27
TEM'de feci kaza! Bir aile yok oldu
05.03.2024Salı
Uluslararası casusluk faaliyetlerine yönelik ’’Köstebek 2’’ operasyonu! 01:29
Uluslararası casusluk faaliyetlerine yönelik ''Köstebek 2'' operasyonu!
05.03.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA