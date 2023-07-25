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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2023, 00:00 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2023, 22:00

Adana’da kahvehanede yüksek sesle müzik kavgasında kan aktı: 2 ölü 1 yaralı

Adana’da komşular arasında kahvehaneci ile yüksek sesle müzik açma kavgası kanlı bitti. Kahvehaneci iki kişiyi pompalı tüfekle vurup ardından intihar etti. Olayda vurulandan birisi ölürken diğeri de ağır yaralandı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Seyhan mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Tugay Kopal (36) ve Mahir Palamut (33) kahvehane işleten Muhammet Ali Binen (22) ile yüksek ses ile işyerinin içerisinde müzik açtığını için 2 gün önce tartıştı. Muhammet Ali Binen daha sonra tartıştığı kişilerin yanına aracıyla gelerek kavga etmeye başladı. Kavga sırasında kahvehaneci Muhammet Ali Binen, Mahir ve Tugay'ı pompalı tüfekle vurdu. Ardından Muhammet Ali Binen, pompalı tüfekle kafasına sıkarak intihar etti.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Muhammet Ali Binen ve Tugay Kopal'ın öldüğünü tespit etti. Ağır yaralanan Mahir Palamut ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede kalbi duran Palamut tekrar hayata döndürülürken durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Polisin bölgedeki çalışmasının ardından Muhammet Ali ve Tugay'ın cesetleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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