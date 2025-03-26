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Adana’da kahvehanede dehşet: Okey masasında kanlı pusu!
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Adana'da kahvehanede dehşet: Okey masasında kanlı pusu!

Giriş Tarihi: 26 Mart 2025 09:01 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2025 09:01

Adana'da bir kişi kahvehanede okey oynayan 2 arkadaşı tabanca ile vurarak öldürdü. Olayın şüphelisi kısa sürede yakalandı.

Olay, saat 23.45 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Kiremithane mahallesi Eczacı Haşim Dalgıç Caddesi'ndeki kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre, D.G. (17) kahvehaneye gelerek okey oynayan Ramazan Durak (40) ve Erkan Savan'a (35) henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tabanca ile defalarca ateş açtı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Ramazan Durak ve Erkan Savan kanlar içerisinde yere yığılırken D.G. kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.


Kahvehanedeki arkadaşları Ramazan Durak ve Erkan Savan'ı bölgedeki özel hastaneye kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Ramazan Durak ve Erkan Savak kurtarılamadı.


Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan yaklaşık 15 dakika sonra şüpheliyi yakın bölgede kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan D.G. emniyete götürüldü.

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