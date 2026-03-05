CANLI YAYIN
İstanbul’da 50 silahlı baskın: Evinden ve aracından cephanelik çıktı!

İstanbul'da yasadışı silah ticareti yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramada 50 tabanca ele geçirildi.

